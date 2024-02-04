Мероприятия в память о высадке десанта на Малую землю прошли в Новороссийске

Жители города почтили память участников высадки десанта под командованием Цезаря Куникова, которое состоялась на Малой земле в ночь на 4 февраля 1943 года.

По словам вице-губернатора Александра Власова, оборона плацдарма «Малая земля» продолжалась 225 дней и ночей.

«Героизм морпехов, их ратный подвиг помнят поколения новороссийцев, жителей Кубани и России. Страшные, залитые кровью воинов страницы отечественной истории, миллионы прервавшихся жизней – вот цена, которую советский народ заплатил за Победу над врагом. Мы склоняем головы перед памятью павших защитников Родины», — сказал замглавы региона.

В Новороссийске проходят памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине высадки десанта на Малую землю. В память о погибших в 1943 году военнослужащие возложили к подножию мемориала гирлянду Славы.

Также состоялось награждение отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16). Указом главы Луганской Народной Республики отряд был удостоен ордена «За доблесть» II степени.

Александр Власов вручил удостоверение к ордену заместителю начальника учебного центра «Кубань» по подготовке казаков добровольцев БАРС-16 подполковнику Олегу Орехову и прикрепил орден к знамени. Вице-губернатор сообщил о том, что государственных, краевых и казачьих наград удостоены более 400 казаков из состава отряда. После чего участники мероприятия возложили к мемориалу венки и цветы.

Вечером 3 февраля на Площади Героев от огня Вечной славы зажгли факелы. В ночь на 4 февраля в Новороссийске прошла молодежная акция «Бескозырка», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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