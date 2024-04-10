Пастух нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой

Местный житель во время выпаса коров окрестностях хутора Тарусин обнаружил взрывоопасный предмет, который торчал из земли.

Он сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» установили, что это авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас извлекли из земли, а затем вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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