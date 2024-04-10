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Пастух нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pastuh-nashel-50-kilogrammovuyu-aviabombu-v-pole-pod-anapoj
Пастух нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой
Фото ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Местный житель во время выпаса коров окрестностях хутора Тарусин обнаружил взрывоопасный предмет, который торчал из земли.

Он сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» установили, что это авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас извлекли из земли, а затем вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: тракторист выкопал 100-килограммовую авиабомбу в поле в Темрюкском районе. Предмет, похожий на боеприпас, тракторист вытащил плугом во время вспашки поля в станице Запорожской.

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