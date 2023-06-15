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Пастора евангельской церкви из Анапы суд приговорил к году колонии за участие в нежелательной организации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pastora-evangelskoj-tserkvi-iz-anapy-sud-prigovoril-k-godu-kolonii-za-uchastie-v-nezhelatelnoj-organizatsii
Фото скриншот с видеозаписи t.me/opskuban

Приговор в апреле этого года в отношении пастора, которого обвиняли в участии в деятельности иностранной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, вынес Анапский городской суд. В июне Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по этому делу.

По данным суда, мужчина работал пастором религиозной группы христиан веры евангельской «Христа Спасителя». В феврале 2022 года выяснилось, что он принимал участие в конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение» (организация признала нежелательной на территории РФ).

Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей по административной статье. Несмотря на это, он продолжил участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций, а также распространял информацию об их деятельности в соцсетях.

Возбудили уголовное дело. В суде пастор признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Прокуратура обжаловала приговор суда. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию и назначил пастору дополнительное наказание — на 7 лет запретил заниматься общественной и политической деятельностью, а также вести паблики в соцсетях. В остальной части приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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