Пассажиры вырвали дверь лифта, чтобы выйти из него в многоэтажке Краснодара

Инцидент произошел вечером 4 сентября в одной из многоэтажек на улице Евгении Жигуленко.

По данным пабликов в соцсетях, трое мужчин застряли в лифте 19-этажного дома. Застрявшие решили выбраться из лифта, не дожидаясь прибытия аварийной бригады. Камера в лифте запечатлела, как один из мужчин буквально вырвал металлическую створку кабины лифта.

По словам жителей многоэтажки, из-за инцидента они как минимум на неделю остались без лифта. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

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