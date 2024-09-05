Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пассажиры вырвали дверь лифта, чтобы выйти из него в многоэтажке Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiry-vyrvali-dver-lifta-chtoby-vyjti-iz-nego-v-mnogoetazhke-krasnodara
Пассажиры вырвали дверь лифта, чтобы выйти из него в многоэтажке Краснодара
Фото t.me/bigbro_krd

Инцидент произошел вечером 4 сентября в одной из многоэтажек на улице Евгении Жигуленко.

По данным пабликов в соцсетях, трое мужчин застряли в лифте 19-этажного дома. Застрявшие решили выбраться из лифта, не дожидаясь прибытия аварийной бригады. Камера в лифте запечатлела, как один из мужчин буквально вырвал металлическую створку кабины лифта.

По словам жителей многоэтажки, из-за инцидента они как минимум на неделю остались без лифта. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Читайте также: камеры на страже — участились случаи вандализма в лифтах многоэтажек на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях