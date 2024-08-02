Камеры на страже: участились случаи вандализма в лифтах многоэтажек на Кубани

Случаи вандализма, драки и мелкое хулиганство в лифтах все чаще фиксируют в кубанских городах. С начала года таких происшествий набралось больше десятка.

Так, в лифте одной из краснодарских многоэтажек пассажир устроил бой с зеркалом, а затем пытался поцарапать ключом камеру наблюдения. Вредителя уже нашли. По словам соседей, он раскаялся и готов возместить ущерб. Но так бывает не всегда.

Порой сложно установить виновника происшествия. Эта задача ложится на плечи управляющей компании.

«Пишем заявления, разговариваем по телефону с собственниками. Кто это сделал — детки или нет. Всем этим занимаемся. Если уже сложные случаи, то подключаем участкового. Он уже разбирается с нашими гражданами. Слава богу, у нас такое не часто бывает», — рассказывает начальник участка управляющей компании Светлана Костыря.

На видео из другой многоэтажки кубанской столицы школьник решил справить нужду прямо в кабине, за это его настигла мгновенная кара — лифт застрял. С мальчиком и родителями полицейские провели беседу.

«Человек, особенно городской житель, очень часто вынужден подавлять такие агрессивные проявления, как гнев, злость или же страх и тревогу. Поэтому каждому нужно выбирать свой способ позитивного обхождения с эмоциями по типу борьбы, растяжки, йоги или посещения психотерапевта», — объясняет психолог Юлия Кошель.

Если же копить в себе эмоции, то они могут стать причиной серьезного инцидента, за которым неминуемо последует наказание.

«Обязанность по восстановлению общедомового имущества ложится, как правило, на управляющую компанию или ТСЖ в зависимости от того, какой тип управления выбран в доме. Но нельзя сказать, что лицо, которое причинило вред общедомовому имуществу, не понесет наказание. Требования о возмещении вреда может быть применено и к нему», — говорит юрист Мария Бакатова.

В зависимости от величины ущерба злоумышленника могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если величина ущерба менее 5 тыс. рублей, то наказание — административный штраф до 500 рублей. Если вред значительный, то грозит штраф до 40 тыс. рублей или арест до 2 лет.