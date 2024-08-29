Пассажиры трамвая оттащили с рельсов перекрывшую проезд машину в Краснодаре

Инцидент произошел утром 29 августа. Безответственный водитель неаккуратно припарковал свой Chevrolet и трамвай № 21 не смог проехать.

Около 20 минут пассажиры ждали, когда владелец иномарки вернется и уберет машину. Но он не появился.

«Автовладельца ждали минут 20, затем всякая надежда пропала. Пассажиры отодвинули авто своими силами», — сообщает Telegram-канал «Общественный транспорт Краснодара».

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