Обновленный брендированный трамвай ФК «Краснодар» вышел на маршрут № 20

Вагон с бортовым номером 565 в обновленной авторской раскраске ФК «Краснодар» вышел на маршрут 27 августа.

В числе первых пассажиров были болельщики «Краснодара». Они проехали на обновленном трамвае в одежде и с флагами с символикой клуба.

«С пестрым калейдоскопом речевок, звука барабанов и радостных возгласов они преодолели часть пути на футбольном вагоне и отправили его к пассажирам маршрута № 20», — рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», брендированный трамвай ФК «Краснодар» обновили болельщики клуба. Они объявили сбор средств и за пару недель собрали нужную сумму.