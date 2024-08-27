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Обновленный брендированный трамвай ФК «Краснодар» вышел на маршрут № 20

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obnovlennyj-brendirovannyj-tramvaj-fk-krasnodar-vyshel-na-marshrut-20
Фото t.me/kttukrd

Вагон с бортовым номером 565 в обновленной авторской раскраске ФК «Краснодар» вышел на маршрут 27 августа.

В числе первых пассажиров были болельщики «Краснодара». Они проехали на обновленном трамвае в одежде и с флагами с символикой клуба.

«С пестрым калейдоскопом речевок, звука барабанов и радостных возгласов они преодолели часть пути на футбольном вагоне и отправили его к пассажирам маршрута № 20», — рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», брендированный трамвай ФК «Краснодар» обновили болельщики клуба. Они объявили сбор средств и за пару недель собрали нужную сумму.

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