Болельщики ФК «Краснодар» обновили брендированный трамвай своей команды

Вагон с логотипом «черно-зеленых» радует жителей краевой столицы уже не первый год, однако за это время краска на нем потускнела и выцвела.

Поклонники краснодарского клуба решили взять все в свои руки и обновить трамвай.

«У нас есть фан-карта на перфомансы и яркие акции в поддержку нашего клуба. Также провели специальный сбор для реновации трамвая. За пару недель собрали сумму, на которую закупили краски и все необходимые материалы», — рассказала болельщица Анна Мищенко.

Совсем скоро жители краевого центра смогут оценить отреставрированный вагон — символ любви болельщиков к футбольному клубу «Краснодар».

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