ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» благодаря дублю Мозеса
Матч пятого тура Российской премьер-лиги прошел 18 августа на стадионе «Краснодар». Поединок завершился со счетом 2:1.
«Быки» на эту игру из-за травм вышли без Александра Кокшарова, Федора Смолова и Кайо. Однако сумел восстановиться Кордоба, который появился в стартовом составе.
Счет в матче открыли новгородцы, на 36-й минуте забил Хуан Боселли. Еще до первого гола желтую карточку получил тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Во втором тайме дубль Мозеса Кобнана Дэвида — на 76-й и 80-й минутах — вывел хозяев поля вперед.
Следующий матч ФК «Краснодар» проведет в рамках РПЛ в гостях — 25 августа «быки» встретятся с московским «Динамо». Затем краснодарцев вновь ждет встреча с «Пари НН» — 28 августа в Нижнем Новгороде пройдет матч Кубка России.
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