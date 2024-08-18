ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» благодаря дублю Мозеса

Матч пятого тура Российской премьер-лиги прошел 18 августа на стадионе «Краснодар». Поединок завершился со счетом 2:1.

«Быки» на эту игру из-за травм вышли без Александра Кокшарова, Федора Смолова и Кайо. Однако сумел восстановиться Кордоба, который появился в стартовом составе.

Счет в матче открыли новгородцы, на 36-й минуте забил Хуан Боселли. Еще до первого гола желтую карточку получил тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Во втором тайме дубль Мозеса Кобнана Дэвида — на 76-й и 80-й минутах — вывел хозяев поля вперед.

Следующий матч ФК «Краснодар» проведет в рамках РПЛ в гостях — 25 августа «быки» встретятся с московским «Динамо». Затем краснодарцев вновь ждет встреча с «Пари НН» — 28 августа в Нижнем Новгороде пройдет матч Кубка России.

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