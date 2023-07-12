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Пассажиры смогут откидывать спинки сидений в новой модели «Ласточки»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiry-smogut-otkidyvat-spinki-sidenij-v-novoj-modeli-lastochki
Пассажиры смогут откидывать спинки сидений в новой модели «Ласточки»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый электропоезд ЭС105 завода «Уральские локомотивы» появится уже в 2024 году.

Об этом в рамках выставки «Иннопром-2023» рассказал руководитель проекта «Электропоезд ЭС105» Сергей Антропов.

«Для повышения комфорта пассажиров мы учли пожелания с прошлых проектов и приняли решение по увеличению угла наклона спинки. С нынешних 7 ° до 17 °, что значительно повысит уровень комфорта на дальние расстояния», — сказал Антропов.

Кроме того, пассажиров ждут кулеры с питьевой водой и не менее двух багажных стеллажей в каждом вагоне. Для безопасности перевозки установят камеры с фиксацией, а в первом и пятом вагонах оборудуют сервисную зону с кухонным оборудованием.

Антропов также добавил, что новую модель можно будет использовать на пути более 500 км — это позволит соединить дальние города и повысить участки эксплуатации.

Следующая модель в 2025 году станет гибридной — это будет электропоезд, который сможет курсировать на не электрифицированных участках железной дороги, сообщает ТАСС.

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