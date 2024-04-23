Мультимодальные перевозки из Сочи в Абхазию возобновят 30 апреля

В аэропорту Сочи возобновят работу по системе единой перевозки «Самолет + Автобус».

С 30 апреля пассажиры смогут оформить один проездной билет на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта.

«Рейсы прилетающих в Сочи самолетов и отправляющихся автобусов максимально удобно будут состыкованы между собой по времени, а в случае задержки стыковка будет сохранена. Уже 30 апреля будут доступны путешествия в Абхазию с пересадкой на автобус прямо в аэропорту Сочи», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Из аэропорта Сочи в Гагру в этом году также будет курсировать «Ласточка». Туристы смогут пройти таможенное оформление внутри вагонов без высадки пассажиров.

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