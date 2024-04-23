Аэропорт Минвод временно закрыли из-за трещины на взлетно-посадочной полосе

Сообщение о повреждении ВПП международного аэропорта Минеральных Вод поступило 23 апреля около 13:00.

Во время планового осмотра взлетно-посадочной полосы было обнаружено повреждение деформационных швов и нарушение целостности плит.

По словам главы Минвод Вячеслава Сергиенко, аварийные службы оперативно приступили к устранению повреждения.

«На данный момент задержан вылет нескольких рейсов. Прибывающие рейсы будут перенаправлены на резервные аэродромы. Работы планируется закончить до 16:00. При необходимости, ожидающих обеспечат всем необходимым», — написал Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале.

Глава города также добавил, что повреждение на полосе произошло по техническим причинам в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций.

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