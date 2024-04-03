Пассажирский теплоход на маршруте Новороссийск — Сочи возобновит работу с 1 мая

Речь идет о судне на подводных крыльях «Комета», выполняющем рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи.

Пассажирское морское сообщение между этими курортами приостановили с 8 октября в связи с ухудшением погодных условий.

На сайте перевозчика появилась информация, что «Комета» снова начнет перевозить пассажиров по Черноморскому побережью Краснодарского края с 1 мая. Продавать билеты начнут не ранее, чем за 10 дней до поездки.

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