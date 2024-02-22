Морпорт Сочи планирует запустить собственный пассажирский паром в Турцию

Руководство компании уже начало искать судно для организации пассажирских перевозок между Сочи и Трабзоном, рассказал гендиректор Сочинского морского порта Юрий Владимиров.

По его словам, запуск парома между главным российским курортом и Турцией будет способствовать развитию туризма и экономических связей между странами.

«Мы рассматриваем вопрос о приобретении парома для поездок из Сочи в Трабзон, потому что мы видим и понимаем необходимость в этом. Паром будет пассажирский для туристов на своем личном транспорте», — сказал Владимиров.

Он уточнил, что паром будет рассчитан на 60-80 автомобилей и 300 человек. При этом специалисты Сочинского морпорта пока не могут найти такое судно на рынке, сообщает РИА «Новости».

Разговоры о планах запуска пассажирского парома между Сочи и Турцией идут уже последние несколько лет, но этого пока так и не произошло.