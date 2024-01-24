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Пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-poezd-sbil-15-letnyuyu-devochku-pod-krasnodarom
Пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трагедия произошла вечером 24 января на перегоне «Кубань — Энем 1».

Машинист пассажирского поезда заметил на железнодорожных путях девочку, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, 15-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России на транспорте по ЮФО.

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