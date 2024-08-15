Пассажирский поезд протаранил выехавшую на пути легковушку под Краснодаром

Авария с участием поезда и автомобиля произошла 15 августа в 10:25 на участке между станциями Энем-2 и Шенджий в Республике Адыгея.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 461 Уфа — Адлер. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияла. В 10:47 поезд отправился по назначению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Краснодарская транспортная прокуратура начала проводить проверку по факту ДТП, во время которой проверят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки примут решение о о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе под Анапой, есть пострадавшие.