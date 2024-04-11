Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионера в Каневском районе

Трагедия произошла днем 11 апреля на перегоне «Деревянковская — Каневская».

Пассажирский поезд «Симферополь — Москва» сбил мужчину, который был на железнодорожных путях и не среагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом.

В результате происшествия 73-летний житель Каневского района скончался на месте от полученных травм.

На месте работает следственно-оперативная группа Тимашевского линейного отдела полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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