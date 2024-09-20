Пассажирский поезд насмерть сбил неизвестного мужчину в центре Краснодара

Несчастный случай произошел 19 сентября в 23:35 на железнодорожном перегоне Краснодар-2 — Витаминный.

По предварительными данным, машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт — Нижний Новгород заметил на железнодорожных путях мужчину. Локомотив подавал звуковые сигналы, но мужчина не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пострадавший погиб от полученных травм.

На место происшествия прибыли транспортные полицейские. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 40-45 лет, среднего роста и телосложения, волосы русые с проседью, борода короткостриженая с проседью. Мужчина был в черных брюках и серой рубашке с длинным рукавом.

Граждан, обладающих информацией о личности погибшего, просят позвонить по телефону 8 (999) 437-37-60. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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