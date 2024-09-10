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Электричка сбила насмерть 59-летнюю женщину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrichka-sbila-nasmert-59-letnyuyu-zhenshhinu-v-sochi
Электричка сбила насмерть 59-летнюю женщину в Сочи
Фото пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

Несчастный случай произошел на станции Горный воздух.

По предварительным данным, машинист электропоезда Аэропорт Сочи — Лазаревская заметил женщину около железной дороги. Он несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось. В результате наезда 59-летняя женщина погибла на месте.

По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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