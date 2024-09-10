Электричка сбила насмерть 59-летнюю женщину в Сочи
Происшествия
10.09.2024 12:39
Несчастный случай произошел на станции Горный воздух.
По предварительным данным, машинист электропоезда Аэропорт Сочи — Лазаревская заметил женщину около железной дороги. Он несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось. В результате наезда 59-летняя женщина погибла на месте.
По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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