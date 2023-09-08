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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Выселковском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-poezd-nasmert-sbil-muzhchinu-v-vyselkovskom-rajone
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Выселковском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Инцидент произошел 8 сентября на железнодорожной станции Бурсак.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, находившегося на путях. Избежать столкновения не удалось. От полученных травм 50-летний местный житель скончался на месте происшествия. Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не реагировал.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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