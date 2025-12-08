Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Усть-Лабинском районе

Трагедия произошла утром 8 декабря на перегоне Гречишкино — Ладожская в Усть-Лабинском районе.

Сообщение о гибели мужчины поступило дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте в 8:00.

По предварительным данным, пассажирский поезд Адлер — Ставрополь наехал на мужчину, который находился железнодорожных путях. В результате 26-летний житель Тбилисского района скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: в Краснодаре грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла днем 2 декабря на перегоне Краснодар-2 — Витаминный.

Подпишись, здесь всегда интересно.