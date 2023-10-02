Пассажирский поезд насмерть сбил 92-летнего мужчину в Туапсинском районе

Трагедия произошла 1 октября на железнодорожной станции «Чинары-Афапостик» в Туапсинском районе.

В дежурную часть транспортной полиции на станции Горячий Ключ поступило сообщение о том, что пассажирский поезд сбил мужчину. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но мужчина не отреагировал и наезда избежать не удалось.

От полученных травм 92-летний житель Туапсинского района скончался. На место выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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