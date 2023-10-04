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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-avtobus-zagorelsya-na-hodu-v-sochi
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании автобуса на улице Краснофлотской поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 4 октября в 13:55.

В 14:13 пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание автобуса в движении. Огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал.

В ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что рейсовый автобус выгорел почти полностью.

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