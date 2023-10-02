Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пассажирский автобус врезался в ограждение на Кубани, пострадали 9 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-avtobus-vrezalsya-v-ograzhdenie-na-kubani-postradali-9-chelovek
Пассажирский автобус врезался в ограждение на Кубани, пострадали 9 человек
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла ночью 2 октября на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.

По предварительным данным, автобус Mercedes-Benz ехал из Анапы транзитом в другой регион. По пути 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали 9 пассажиров, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки погиб из-за взорвавшегося заднего колеса в Кореновском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях