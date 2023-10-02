Пассажирский автобус врезался в ограждение на Кубани, пострадали 9 человек

Авария произошла ночью 2 октября на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.

По предварительным данным, автобус Mercedes-Benz ехал из Анапы транзитом в другой регион. По пути 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали 9 пассажиров, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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