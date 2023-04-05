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Пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-avtobus-perevernulsya-v-rostovskoj-oblasti-est-postradavshie?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области, есть пострадавшие
Фото t.me/mchs_rostov

Авария произошла 5 апреля на 813-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе.

В результате ДТП опрокинулся пассажирский автобус Москва — Ставрополь, следовавший на юг. По предварительным данным, в автобусе находились 32 человека. Известно о госпитализации двоих пострадавших.

На месте ДТП работают 8 спасателей МЧС и 3 единицы техники. Они оказывают помощь пассажирам автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в Telegram.

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