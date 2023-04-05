Пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области, есть пострадавшие
Происшествия
05.04.2023 10:59
Авария произошла 5 апреля на 813-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе.
В результате ДТП опрокинулся пассажирский автобус Москва — Ставрополь, следовавший на юг. По предварительным данным, в автобусе находились 32 человека. Известно о госпитализации двоих пострадавших.
На месте ДТП работают 8 спасателей МЧС и 3 единицы техники. Они оказывают помощь пассажирам автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в Telegram.
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