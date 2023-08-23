Пассажиров самолета, вылетевшего в Сочи и вернувшегося в Шереметьево, отправят резервным бортом

Авиаинцидент произошел днем 23 августа с лайнером с лайнером Boeing 737 авиакомпании Smartavia.

По данным Росавиации, экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как на борту сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования. В 12:07 самолет приземлился в аэропорту Шереметьево.

«Сбой в системе кондиционирования не оказывал негативного влияния на безопасность полета воздушного судна. Пассажиры высажены штатно. Сейчас они ожидают прибытия резервного воздушного судна», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

В ведомстве отметили, что причину срабатывания сигнализации выясняют технические специалисты авиакомпании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Шереметьево — Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования.