Пассажиров поезда из Анапы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия
01.08.2022 13:47
Инцидент произошел 1 августа. Пассажиров эвакуировали по прибытию состава на станцию «Петров Вал» в Волгоградской области.
«В 11:05 поступило анонимное сообщение о том, что поезд N 503 «Анапа — Уфа» заминирован. Поезд прибыл на станцию «Петров Вал», проведена эвакуация пассажиров в здание вокзала», — рассказал источник.
Он отметил, что в состав поезда входят 16 вагонов, в них ехали 583 человека. Время проверки составит два часа, задержки проходящих поездов не будет.
В пресс-служба Приволжской железной дороги подтвердили эвакуацию пассажиров, сообщает «Интерфакс».
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