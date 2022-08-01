Пассажиров поезда из Анапы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 1 августа. Пассажиров эвакуировали по прибытию состава на станцию «Петров Вал» в Волгоградской области.

«В 11:05 поступило анонимное сообщение о том, что поезд N 503 «Анапа — Уфа» заминирован. Поезд прибыл на станцию «Петров Вал», проведена эвакуация пассажиров в здание вокзала», — рассказал источник.

Он отметил, что в состав поезда входят 16 вагонов, в них ехали 583 человека. Время проверки составит два часа, задержки проходящих поездов не будет.

В пресс-служба Приволжской железной дороги подтвердили эвакуацию пассажиров, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку.