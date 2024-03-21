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Пассажиропоток в Краснодаре в 2023 году вырос на 15% — до 175 млн человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiropotok-v-krasnodare-v-2023-godu-vyros-na-15-do-175-mln-chelovek
Пассажиропоток в Краснодаре в 2023 году вырос на 15% — до 175 млн человек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В 2023 году специалисты повысили транспортную доступность для жителей ряда районов. В том числе Новознаменского, Восточно-Кругликовского и Плодородного.

В 2023 году пассажиропоток общественного транспорта в Краснодаре превысил 175 млн человек, что на 15% выше показателя 2022 года.

Всего в городе работали 119 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Из них 91 автобусный, 16 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов. В 2023 году провели три открытых конкурса по маршрутам регулярных перевозок, оборудовали 11 новых остановок, установили и заменили 16 павильонов. Кроме того, перевозчики закупили 57 новых автобусов.

Кроме того, для подвоза школьников в 2023 году предоставляли 50 бесплатных поездок в месяц для проезда по 11 маршрутам, пишет газета «Краснодарские известия».

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