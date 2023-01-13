Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края в 2022 году снизился на 31,6%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiropotok-v-aeroportah-krasnodarskogo-kraya-v-2022-godu-snizilsya-na-31-6
Пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края в 2022 году снизился на 31,6%
Фото пресс-службы Краснодарского международного аэропорта

Снижение пассажиропотока связано с временным закрытием аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы с 24 февраля 2022 года.

Всего за 2022 год аэропорты Кубани приняли и отправили 13 млн 733 тыс. 232 пассажира. Это на 31,26% меньше, чем за 2021 год.

Аэропорт Сочи, продолживший работать после 24 февраля, в 2022 году принял 6 млн 532 тыс. 677 пассажиров и отправил 6 млн 478 тыс. 253 человека, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Читайте также: Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
  4. Начальника отдела МУГАДН по Краснодарскому краю осудили на 7 лет за взятки
  5. После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
  6. Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях