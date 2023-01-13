Пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края в 2022 году снизился на 31,6%
Общество
13.01.2023 15:56
Снижение пассажиропотока связано с временным закрытием аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы с 24 февраля 2022 года.
Всего за 2022 год аэропорты Кубани приняли и отправили 13 млн 733 тыс. 232 пассажира. Это на 31,26% меньше, чем за 2021 год.
Аэропорт Сочи, продолживший работать после 24 февраля, в 2022 году принял 6 млн 532 тыс. 677 пассажиров и отправил 6 млн 478 тыс. 253 человека, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
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