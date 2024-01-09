Пассажиропоток муниципального транспорта в Краснодаре вырос до 113 млн человек

За год пассажиропоток МУП «КТТУ» вырос более чем на 4% — всего за год общественный транспорт предприятия перевез более 113 млн пассажиров.

Годом ранее транспорт «КТТУ» перевез около 107,4 млн пассажиров — в 2022 году выручка составила 3,4 млрд рублей. По итогам 2023 года поток пассажиров планировали увеличить до 112 млн человек. Основной удельный вес в объеме перевозок занимают трамваи.

На протяжении последних четырех лет у МУП «КТТУ» отсутствует просроченная кредиторская задолженность. По итогам 2023 года текущая кредиторская задолженность «КТТУ» составила около 200 млн рублей, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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