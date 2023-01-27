Пассажиропоток морпорта Сочи за 2022 год превысил 132 тыс. человек

Гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров сообщил, что в сравнении с 2021 годом, пассажиропоток вырос более чем на 30%.

«По итогам прошедшего года пассажиропоток морского порта составил более 132 тыс. человек. При этом в 2021 году всего было перевезено более 101 тыс. человек», — сказал Владимиров.

По его словам, это обусловлено в основном развитием круизных перевозок.

«В частности, с лета 2022 года из Сочи в города Турции начал курсировать лайнер Astoria Grande. Перевозки продолжились в декабре 2022 года, когда впервые стартовали зимние круизы из Сочи», — уточнил Владимиров.

Помимо этого, летом из порта Сочи осуществляются пассажирские перевозки в Геленджик и Новороссийск. На фоне запрета авиаперевозок на юге России морское сообщение в прошлом году пользовалось повышенным спросом. Кроме того, из порта почти круглогодично организуются морские прогулки.

Владимиров рассказал, что в 2023 году круизное международное сообщение продолжится. Кроме того, возможно появление новых направлений, сообщает ТАСС.

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