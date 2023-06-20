Пассажиропоток аэропорта Сочи с начала года вырос на треть

Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи за пять месяцев увеличился на 31% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достиг порядка 4,3 млн пассажиров.

Так, число пассажиров, осуществляющих вылет и прилет в Сочи, за январь–май составило 2,1 млн и 2,2 млн соответственно.

Для сравнения, за первые пять месяцев 2022 года общий пассажиропоток аэропорта Сочи — единственного открытого аэропорта Кубани — составил 3,3 млн туристов. На вылет хаб обслужил 1,6 млн человек, а на прилет — 1,7 млн пассажиров, сообщает «РБК-Краснодар».

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