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Пассажирку зажало в машине после жесткой аварии в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirku-zazhalo-v-mashine-posle-zhestkoj-avarii-v-sochi
Пассажирку зажало в машине после жесткой аварии в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

ДТП произошло 13 сентября около 3:00 на трассе «Адлер — Красная Поляна» в районе поселка Чвижпсе.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых зажало пассажирку. Водитель второго автомобиля смогла самостоятельно выбраться из салона.

Спасатели Краснополянского подразделения вытащили пострадавшую девушку и передали ее врачам скорой. По предварительным данным, у 23-летней жительницы Краснодарского края перелом костей таза и другие травмы, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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