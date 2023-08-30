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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Тимашевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-v-dtp-v-timashevskom-rajone
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Тимашевском районе
Фото t.me/tim_kubanspas

Смертельная авария произошла 30 августа в 3:15 на 13-м километре трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, 45-летняя женщин-водитель автомобиля Renault Clio не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель скончалась на месте. Пострадали двое пассажиров в возрасте 34 и 35 лет. Их госпитализировали.

На место прибыли спасатели Тимашевского аварийно-спасательного отряда. Они деблокировали тело погибшей женщины из покореженного автомобиля, сообщает Тимашевский АСО «Кубань-СПАС» в Telegram.

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