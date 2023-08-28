Легковушка врезалась в стоящий на светофоре тягач в Тихорецком районе, два человека погибли
Происшествия
28.08.2023 20:16
Смертельное ДТП произошло 28 августа около 18:00 на 34 км трассы «Кавказ».
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» ехал в сторону Кропоткина. На регулируемом перекрестке он врезался в грузовой тягач Volvo с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли, их личности устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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