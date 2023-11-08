Пассажирку не пустили в самолет из-за овербукинга в аэропорту Сочи

Инцидент произошел 6 ноября во время регистрации на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург.

В аэропорту Сочи жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс из-за того, что авиаперевозчик продал больше билетов, чем мест на борту. В результате пассажирке, которая купила билеты за месяц до вылета, не хватило места в самолете.

Об отсутствии мест в самолете пассажирке сообщили только в аэропорту на стойке регистрации. Авиакомпания предложила пассажирке билет на следующий рейс.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка законности действий перевозчика и соблюдению прав пассажиров, пишет портал «Е1.РУ».

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