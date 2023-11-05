Авиакомпания Red Wings сохранит рейсы из Сочи в Израиль

Авиакомпания Red Wings сократит полеты между Россией и Израилем, сохранив рейсы из Москвы и Сочи.

По данным авиаперевозчика, информация об отмене большинства рейсов авиакомпании в израильский аэропорт Бен-Гурион не соответствует действительности. В регулярном расписании сохраняются рейсы в Тель-Авив с отправлением из аэропортов «Жуковский» и «Домодедово», а также из Сочи.

Рейсы Домодедово — Сочи — Тель-Авив с 13 ноября будут летать по понедельникам.

Рейсы Жуковский — Сочи — Тель-Авив будут выполняться по средам, четвергам и субботам. Рейсы Сочи — Тель-Авив будут летать по четвергам, сообщает РИА «Новости».

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