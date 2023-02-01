Пассажирка родила ребенка в поезде на пути в Белореченск
Общество
01.02.2023 16:22
Женщина ехала из Екатеринбурга к родителям в Белореченск на поезде Томск — Адлер.
Роды начались внезапно, когда поезд был далеко от населенного пункта — на перегоне Атяшево — Красный Узел в Мордовии.
На помощь роженице пришла попутчица, которая работает акушером, и поездная бригада — все проводники проходят специальное обучение.
Мальчик родился незадолго до подъезда к станции Красный Узел. Скорую помощь вызвал машинист, маму с новорожденным забрали в больницу.
«Сейчас Татьяна с сыном чувствуют себя хорошо. Мы поздравляем ее семью с прибавлением и благодарим наших пассажиров и работников поездной бригады за помощь!» — сообщает Telegram-канал РЖД.
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