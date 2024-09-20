Пассажирка легковушки пострадала в ДТП с микроавтобусом под Туапсе

Авария с участием двух машин произошла 19 сентября около 14:00 на 20-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Skoda не выбрал безопасную скорость и на правом закруглении дороги не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Nissan, которым управлял 27-летний водитель.

В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка Skoda получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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