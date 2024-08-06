Пассажира рейса «Москва-Сочи» оштрафовали за курение в туалете самолета

Наряд полиции вызвали к самолету «Москва-Сочи» в аэропорту города-курорта.

Прибыв на место, правоохранители установили, что во время полета сработала система пожарной безопасности, так как один из пассажиров закурил в туалете.

Полицейские доставили 36-летнего жителя Тверской области в дежурную часть. На мужчину завели протокол об административном правонарушении. За курение на борту самолета ему грозит штраф, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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