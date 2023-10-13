Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пассажир самолета Москва — Сочи умер в аэропорту Волгограда

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhir-samoleta-moskva-sochi-umer-v-aeroportu-volgograda
Пассажир самолета Москва — Сочи умер в аэропорту Волгограда
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6186, следовавший по маршруту Домодедово — Сочи, 12 октября запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

В 17:15 лайнер совершил посадку. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По данным Комитета здравоохранения Волгоградской области, врачи скорой помощи прибыли на вызов к самолету и зафиксировали смерть пассажира, сообщает ТАСС.

Читайте также: летевший в Сочи рейс пришлось экстренно сажать из-за приступа у бойца СВО.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях