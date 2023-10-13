Пассажир самолета Москва — Сочи умер в аэропорту Волгограда

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6186, следовавший по маршруту Домодедово — Сочи, 12 октября запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

В 17:15 лайнер совершил посадку. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По данным Комитета здравоохранения Волгоградской области, врачи скорой помощи прибыли на вызов к самолету и зафиксировали смерть пассажира, сообщает ТАСС.

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