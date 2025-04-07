Пассажир самолета Москва — Сочи угрожал экипажу из-за задержки рейса

Инцидент произошел в аэропорту Сочи — рейсы задерживались из-за сильного тумана.

Предварительно, 38-летний житель Омска прилетел на курорт двумя рейсами — из Омска в Москву и из Москвы в Сочи. Именно второй рейс оказался проблемным — самолет авиакомпании «Победа» вылетел из Москвы вовремя, но вместо 3,5 часа летел 4,5 часа.

В Сочи наблюдался густой туман и сильный ветер, пять бортов перенаправили на запасные аэродромы, а аэропорт работал по фактической погоде.

Из-за долгого перелета и задержки самолета мужчина начал угрожать бортпроводникам и пилотам — он начал кричать, что порежет и убьет экипаж, если прибытие задержится. О дебошире доложили диспетчерам, капитан судна принял решение продолжить путь и запросил к самолету полицейских по прибытии в Сочи.

Борт приземлился с задержкой почти на час, агрессивного пассажира передали полиции, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Читайте также: пассажира рейса Сочи — Екатеринбург задержали за отказ пересесть на свое место.