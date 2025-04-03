Пассажира рейса Сочи — Екатеринбург задержали за отказ пересесть на свое место

Инцидент произошел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В дежурную часть линейного отдела МВД России поступило сообщение, что к прибывающему из Сочи рейсу требуется наряд полиции.

Прибывшие на место транспортные полицейские задержали 64-летнего жителя Нижнего Тагила. Выяснили, что во время полета пассажир пересел со своего места к иллюминатору. Когда бортпроводники попросили мужчину занять место, указанное в билете, тагильчанин отказался.

Нарушителя доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. В отношении пассажира составили административный протокол. Мужчине грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

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