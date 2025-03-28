Пассажир легковушки погибла после столкновения с грузовиком под Усть-Лабинском

Смертельная авария произошла 27 марта в 07:30 в районе станицы Кирпильская на автомобильной дороге Майкоп —Бжедугхабль —Адыгейск —Усть-Лабинск —Кореновск.

По предварительным данным, 61-летний водитель Toyota на повороте не пропустил грузовик КамАЗ с полуприцепом. После столкновения грузовик по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA.

В результате аварии травмы получила 71-летняя пассажирка Toyota. Женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки в ЦРБ станицы Выселки, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району в Telegram.

Читайте также: на Кубани легковушка врезалась в резко остановившийся грузовик, двое погибли. Смертельная авария произошла 27 марта около 22:00 на 2 км автомобильной дороги станица Кущевская — поселок Пролетарский. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную дистанцию и въехал в резко остановившийся грузовик MAN с полуприцепом, которым управлял 63-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки и его 25-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

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