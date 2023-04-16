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Пасхальные богослужения в Сочи более 25 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pashalnye-bogosluzheniya-v-sochi-bolee-25-tys-chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пасхальные богослужения в Сочи более 25 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Сочи

Праздник Светлого Христова Воскресения в этом году отмечают 16 апреля.

В Сочи Праздничные богослужения прошли во всех 36 храмах. Их посетили свыше 25 тыс. человек. Во всех храмах безопасность обеспечивали полицейские, казаки и волонтеры. На входных группах были установлены металлодетекторы.

«Это день, пробуждающий надежду, стремление делать добро, помогать ближним. Мы встречаем его с чувством глубокого единения, с верой и молитвой за наших близких, наших защитников, за нашу Великую Россию. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях. Пусть пасхальная радость придет в каждый дом, принесет светлую надежду, любовь и согласие!» — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Во всех приходах проходят обряды освящения куличей. Расписание размещено по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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