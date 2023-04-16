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Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края со Светлым Христовым Воскресением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-so-svetlym-hristovym-voskreseniem
Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края со Светлым Христовым Воскресением
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля обратился к жителям региона в соцсетях.

Глава края поздравил всех православных жителей Кубани со Светлым Христовым Воскресением и подчеркнул, что вера поможет с достоинством пройти все испытания.

«Даже через века и тысячелетия это великое событие наполняет сердца верующих самыми добрыми чувствами, вдохновляет на созидание и духовное единение. Наш народ всегда был силен искренней верой, крепкими нравственными и семейными устоями. Уверен, что именно это поможет нам с достоинством пройти все испытания.

Пусть Святая Пасха принесет в каждый дом гармонию и взаимопонимание, озарит сердца теплом и любовью, исполнит ваши добрые пожелания! Христос Воскресе!», — написал Кондратьев в Telegram.

Накануне Кондратьев вместе с супругой принял участие в пасхальной литургии в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Праздничное богослужение провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Также в литургии приняли участие депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов, вице-губернаторы и мэр Краснодара Евгений Наумов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», праздничные богослужения прошли в ночь с 15 по 16 апреля во всех храмах Краснодара.

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