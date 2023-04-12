Пасхальные богослужения пройдут во всех 55 храмах Краснодара

Главное праздничное богослужение состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

Богослужение возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В ночь на 16 апреля к началу Пасхальной службы в Свято-Екатерининский кафедральный собор ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима. Трансляцию богослужения можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Кубань 24» и «Краснодар».

Во всех крупных храмах, кроме ночного богослужения, проведут еще и утреннее. Прямые трансляции Пасхальных служб можно будет также посмотреть на страницах храмов в соцсетях. Их список и ссылки можно найти здесь.

Во всех храмах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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