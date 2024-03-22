Парусный клуб «Авиатор» лишили зданий для хранения лодок в Сочи

Верховный суд РФ отказал парусному спортивному клубу «Авиатор» в праве собственности на четыре здания для хранения лодок и инвентаря.

По решению суда, построенные более 40 лет назад здания официально не принадлежали клубу. Право собственности на них имеет мэрия Сочи. Согласно материалам дела, «Авиатор» обратился в Арбитражный суд Кубани в декабре 2022 года с заявлением к мэрии Сочи. Он требовал признать за собой право собственности на четыре нежилых здания на улице Просвещения, 116б в Адлере. Суд отказал в иске. Это решение подтвердили апелляционная и кассационные инстанции.

Суды постановили, что право муниципальной собственности на здания зарегистрировано за городом Сочи. Здания были закреплены за клубом на праве оперативного управления. После их передали школе олимпийского резерва №4 Лазаревского района.

В заявлении истца значится, что спортклуб возвел строения на собственные деньги. Владел ими более 40 лет. Однако суды пришли к выводу, что представители клуба не доказали права собственности на спорные объекты.

По техпаспортам, объекты возвели в период с 1975 по 1981 год. Мэрия Сочи закрепила в декабре 1994 года в бессрочное пользование для создания яхт-клуба и детской парусной спортивной секции участок площадью 870 кв. м на улице Просвещения, 116б. Спортклуб открылся в январе 1996 года. Здания, в которых теперь хранятся лодки и инвентарь, передали клубу в феврале 1996 года. Это был добровольный взнос членами яхт-клуба и детской парусной спортсекции.

«Доказательства оформления каким-либо образом членами яхт-клуба и спортивной секции права собственности на спорные объекты до создания в 1996 года организации в материалы дела не представлены», — указано в постановлении кассационной инстанции.

Объекты находятся в реестре муниципальной собственности Сочи с мая 2009 года. Тогда же здания закрепили за специализированной детско-юношеской спортивной школой №8. В ноябре 2012 года имущество передали школе олимпийского резерва №4.

Председатель спортклуба «Авиатор» Сергей Кувшинов сообщил, что в общей сложности у клуба в аренде было семь объектов. Забрать через суд собираются четыре. Оставшиеся три здания тоже построили в 80-х годах и передали клубу на тех же условиях.

«В ближайшие дни, как мне обещали в департаменте физической культуры города, мы ждем предложения о сотрудничестве. Скорее всего, речь идет о передаче в аренду спортклубу тех объектов, которые у нас забрали по суду», — сказал Кувшинов.

Он также отметил, что после начала судебных разбирательств численность постоянных членов клуба сократилась с 40 до 20.

Эксперты отмечают, что из-за невозможности доказать, что объекты были в собственности членов яхт-клуба до его образования в 1996 году, и что клуб был образован после строительства объектов, не позволяют развернуть исход дела в пользу «Авиатора», сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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