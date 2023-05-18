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Парусную школу планируют открыть в Новороссийске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/parusnuyu-shkolu-planiruyut-otkryt-v-novorossijske
Парусную школу планируют открыть в Новороссийске
Фото ngnovoros.ru

Парусную школу планируют построить на набережной в районе пляжа «Нептун».

Предполагается, что школа вместит порядка 35 — 40 детских спортивных яхт и швертботов классов «Оптимист», «Кадет», «Луч», «Лазер». Об этом рассказал замглавы Новороссийска Олег Мацедонский.

В школе смогут обучаться более 100 детей. Занятия в море планируют проводить с марта по ноябрь, пишет «Наша газета Новороссийск».

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