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Фестиваль спорта и отдыха пройдет в Ейском районе на косе Долгой

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/festival-sporta-i-otdyha-projdet-v-ejskom-rajone-na-kose-dolgoj
Фестиваль спорта и отдыха пройдет в Ейском районе на косе Долгой
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие «Азов спорт Фест» пройдет с 19 по 21 мая. В нем поучаствуют любители спорта, плавания и активных видов отдыха.

Участники спортивных состязаний, а также гости фестиваля съедутся на него со всей страны — из Краснодарского края, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тулы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, а также из Владивостока. Всероссийский фестиваль впервые выйдет на международный уровень. Так, в заплывах на открытой воде поучаствует белорусский спортсмен. Кроме того, впервые в спортивную программу включили гонки на сапсерфингах и для профессионалов, и для любителей.

Соревнования проходят как в индивидуальном виде для спортсменов, так и в качестве корпоративных команд. Организаторы мероприятия приглашают всех активных болельщиков.

«Активный отдых в Краснодарском крае очень востребован туристами и активно развивается. Жители и гости края предпочитают такие виды активного отдыха, как круглогодичный горный туризм, велотуризм, катание на лыжах, сноубордах и коньках. А также водные лыжи, прыжки с парашютом, дельтапланеризм, полеты на воздушном шаре, серфинг, яхтинг, гольф, парусный и конный спорт», — цитирует врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого пресс-служба администрации Краснодарского края.

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